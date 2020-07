52-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Fußgänger auf Autobahn bei Hamm von Lkw erfasst und getötet

Dortmund (AFP) - Ein Fußgänger ist am späten Montagabend auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der 52-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle bei Hamm, wie die Polizei am Dienstag in Dortmund mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach kurz vor Mitternacht auf dem rechten Fahrstreifen der A 1 in Richtung Bremen.

Blaulicht © AFP

Laut Polizei erkannte der Lkw-Fahrer den Fußgänger aus Hamm offenbar zu spät. Aufschluss über die genauen Hintergründe des Unfalls sollen die weiteren Ermittlungen geben. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bremen vorübergehend komplett gesperrt werden.