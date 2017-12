Amokfahrer fuhr in Menschenmenge

Fußgänger erliegt nach Autoattacke in Melbourne seinen Verletzungen

Melbourne (AFP) - Rund eine Woche nach der Autoattacke im australischen Melbourne ist ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 83-jährige starb am Freitagabend, wie die Polizei des Bundesstaats Victoria am Samstag mitteilte. Bislang ist der Täter wegen versuchten Mordes in 18 Fällen angeklagt - eine dieser Anklagen dürfte die Mordkommission nach Polizeiangaben nun auf Mord hochstufen.

Fahrer raste offenbar absichtlich in Fußgänger-Gruppe © AFP

Der Autofahrer war am 21. Dezember mitten in Melbourne offenbar absichtlich in eine Gruppe von Fußgängern gerast. 19 Menschen wurden verletzt. Sechs von ihnen liegen noch immer im Krankenhaus.

Das Motiv des afghanischstämmigen Mannes ist noch unklar. Nach Angaben der Ermittler hatte er psychische Probleme und eine Vergangenheit als Drogenkonsument. Der 32-Jährige Mann hatte nach seiner Festnahme erklärt, die Tat wegen der "schlechten Behandlung von Muslimen" verübt zu haben. Er sprach aber auch von Träumen und Stimmen in seinem Kopf. Nach Angaben der Ermittler gibt es keine Hinweise auf einen Terrorakt oder Verbindungen zu extremistischen Gruppen.