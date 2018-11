Schulanfänger bringt ungeladene Waffe in Wittener Grundschule mit

Gasdruckpistole im Schulranzen von Erstklässler gefunden

Witten (AFP) - Ein Erstklässler hat in der Ruhrgebietsstadt Witten eine Gasdruckpistole mit in die Schule gebracht. Die ungeladene Pistole fand sich im Tornister des kleinen Schülers, wie die Polizei in Bochum am Mittwoch mitteilte. Der Junge gab demnach einem herbeigerufenen Bezirksbeamten zu verstehen, er wisse nicht genau, wie die Waffe in seinen Schulranzen gekommen sei.

Schulranzen von Erstklässlern © AFP

Der Beamte nahm die Gaspistole mit und leitete sie an die Waffenexperten im Bochumer Polizeipräsidium weiter. "Waffen jeglicher Art gehören nicht in falsche Hände - schon gar nicht in den Schulranzen eines 'I-Dötzchens'", hieß es im Polizeibericht.