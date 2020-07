Gedenken an 20. Jahrestag des Concorde-Absturzes bei Paris

Paris (AFP) - Bei Paris wird heute an den Absturz einer Concorde vor 20 Jahren erinnert. In der Gemeinde Gonesse nordöstlich der französischen Hauptstadt ist eine Gedenkzeremonie für die 113 Toten geplant (11.00 Uhr). Bei dem Absturz des Überschallflugzeugs kamen alle Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben. Zudem starben vier Menschen in einem Hotel, in das die Maschine stürzte.

Die Absturzstelle in Gonesse © AFP

Unter den Opfern waren mehrheitlich Deutsche, die den Flug nach New York über eine deutsche Reisegesellschaft gebucht hatten. Als Auslöser des Unglücks gilt ein beim Start geplatzter Concorde-Reifen, der einen Triebwerksbrand verursachte. Der Absturz läutete das Ende des Überschallfliegers ein: Rund drei Jahre später stellten Air France und British Airways den Betrieb ein.