Geisel unverletzt befreit - Gefängnisinsasse hatte Mensch bedroht

Geiselnehmer in JVA Münster bei Polizeieinsatz ums Leben gekommen

Münster (AFP) - Bei einem Polizeieinsatz wegen einer Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt (JVA) von Münster in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag der Täter ums Leben gekommen. Die Geisel wurde unverletzt befreit, wie die Polizei auf Twitter weiter mitteilte. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Gefängnisinsasse einen Menschen in der JVA bedrohe.

Blaulicht © AFP

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei war am Morgen zu einem Großeinsatz in dem Gefängnis ausgerückt.