Bildungsministerin Karliczek zeichnet Sieger von Jugend forscht 2018 aus

Gelenkschutz aus Speisestärke und Bitterstoff im Rosenkohl

Darmstadt (AFP) - Gelenkschutz aus Speisestärke und Bitterstoff im Rosenkohl: mit solchen Spezialthemen haben sich die Sieger des 59. Wettbewerbs Jugend forscht beschäftigt. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) zeichnete am Sonntag in Darmstadt die besten Jungforscher und ihre Leistungen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik aus, den sogenannten Mint-Fächern.

Siegerinnen im Fachbereich Biologie © AFP

Die Ministerin ermutigte die Sieger dazu, weiter für ein besseres Leben in Deutschland und der Welt zu forschen. "Wir brauchen in Deutschland junge Menschen, die den Mut haben, Neues zu denken", sagte Karliczek.

Die 19 Jahre alten Jessica Grabowski, Annalena Bödiker und Felicia Walter aus Hessen siegten im Fachgebiet Biologie. Die drei befassten sich mit der verschieden intensiven Geschmackswahrnehmung des Bitterstoffs Phenylthiocarbamid, der etwa in Rosenkohl enthalten ist. Dabei fanden sie heraus, dass manche Menschen diesen Stoff nur als leicht bitter wahrnehmen, während alle übrigen ihn entweder sehr intensiv oder gar nicht schmecken.

Im Fachgebiet Chemie überzeugte der 19-jährige Thüringer Malek Sbeih die Jury. Er identifizierte spezielle Tenside, die fotochemisch steuerbar sind und recycelt werden können. Unter UV-Licht bilden diese Fettlöser kugelförmige Klümpchen um Öl und Fett, die sich abfiltern lassen. Das Verfahren könnte künftig etwa zur Wasseraufbereitung bei Ölunfällen dienen.

Der Preis der Bundeskanzlerin für die originellste Arbeit ging an die 16-jährige Anna und den drei Jahre älteren Adrian Fleck aus Hessen. Die beiden entwickelten aus Speisestärke einen speziellen Gelenkschutz etwa für den Motorradsport.