Kuchen offenbar mit Rauschgift "verfeinert"

Genuss von Geburtstagskuchen endet für acht Gäste im Krankenhaus

Stuttgart (AFP) - Der Genuss eines Geburtstagskuchens endete für acht Gäste in Stuttgart im Krankenhaus. Ein Besucher hatte zu der Party am Samstagabend einen Kuchen mitgebracht, der offenbar Drogen enthielt, wie die Stuttgarter Polizei am Sonntag mitteilte. Acht der Gäste zwischen 30 und 37 Jahren klagten anschließend über gesundheitliche Probleme, sieben der Betroffenen verloren kurzzeitig sogar das Bewusstsein.

Ein Polizeifahrzeug im Einsatz. © AFP

Einem der Gäste gelang es noch, rechtzeitig den Rettungsdienst zu alarmieren. Acht Personen kamen anschließend ins Krankenhaus. Reste des Kuchens, der vermutlich Betäubungsmittel enthielt, wurden von einem Rauschgiftspürhund in der Küche aufgestöbert. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Rauschgiftdezernat.