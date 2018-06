Nationalversammlung berät erstmals über Wahlkampfversprechen Macrons

Geplantes Handyverbot in Schulen stößt in Frankreich auf Kritik

Paris (AFP) - Pläne für ein gesetzliches Handyverbot an Schulen stoßen in Frankreich auf scharfe Kritik: In einer ersten Debatte in der Pariser Nationalversammlung nannten Abgeordnete der Opposition die Vorlage am Donnerstag nutzlos und nur schwer umsetzbar. Mit der Initiative will die Regierung ein Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron umsetzen.

Will ein Handyverbot an Schulen: Präsident Macron © AFP

Das Handyverbot soll nach Vorstellung der Regierung an Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen gelten. Ausgenommen ist nur das französische Gymnasium, das Lycée. Betroffen wären damit Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren.

Bildungsminister Michel Blanquer begründet den Vorstoß damit, dass die Schüler durch Mobiltelefone zunehmend vom Unterricht abgelenkt würden. Konservative Abgeordnete der oppositionellen Republikaner nannten das Gesetz dagegen "völlig nutzlos" und "nicht umsetzbar", da bei Verstößen keine Sanktionen vorgesehen sind.

Vertreter der Linkspartei La France Insoumise (Das unbeugsame Frankreich) nannten die Maßnahme "rein kosmetisch". Sie trage nicht dazu bei, die "Handy-Sucht" an Schulen zu beseitigen. Bereits jetzt untersagt rund die Hälfte der französischen Mittelschulen ihren Schülern die Nutzung von Mobiltelefonen.