Kostprobe mit Schauspieler in Moskauer Supermarkt

Gérard Depardieu bringt in Moskau französische Spezialitäten auf den Markt

Moskau (AFP) - Der Schauspieler Gérard Depardieu hat in Russland eine Reihe von Spezialitäten aus seiner Heimat Frankreich auf den Markt gebracht. Bei einer Kostprobe in einem Moskauer Supermarkt präsentierte der 69-Jährige, der seit 2013 auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt, am Freitag die Produktpalette. Von der Marke "Gérard Depardieu empfiehlt" sind unter anderem Entenstopfleber-Mousse, geräucherte Entenbrust, Konfitüren und Nachspeisen im Angebot.

Kostprobe mit Gérard Depardieu in Moskauer Supermarkt © AFP

Die Speisen stehen in den Regalen der französischen Supermarktkette Auchan in Moskau und Umgebung. Für das Projekt tat Depardieu sich mit dem russischen Unternehmen Goûts de France zusammen, dem zufolge die Waren Bio-Qualität haben, sich durch "raffinierten Geschmack" auszeichnen und von "französischen Traditionen inspiriert" sind.

Herkunftsland der Waren ist nicht Frankreich: Goûts de France wird nach eigenen Angaben beliefert von den "besten Lebensmittel- und Getränkeherstellern in Russland und den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten". Wohl auch deshalb findet sich auch Wodka unter der Marke "Gérard Depardieu empfiehlt".