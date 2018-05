Verwaltungsrichter verweisen auf fehlende gesetzliche Ermächtigung

Gericht: Tattoogröße allein kein Grund für Ablehnung von Polizeibewerber in NRW

Düsseldorf (AFP) - Das Land Nordrhein-Westfalen darf einen Bewerber für den Polizeidienst nicht allein deswegen ablehnen, weil die Innenseite seines Unterarms eine großflächige Tätowierung aufweist. Dies entschied am Dienstag das Verwaltungsgericht Düsseldorf im Fall eines Manns mit einem 20 mal 14 Zentimeter großen Löwenkopftattoo. (Az. 2 K 15637/17)

Waagschalen der Justitia © AFP

Der Kläger hatte sich 2017 für die Einstellung in den Polizeidienst in NRW beworben. Das zuständige Landesamt lehnte ihn aber wegen der großen Tätowierung ab. Nachdem das Verwaltungsgericht das Land im Eilverfahren verpflichtet hatte, den Bewerber zum weiteren Auswahlverfahren für die Einstellung in den gehobenen Polizeivollzugsdienst zuzulassen, erhielt er nach erfolgreichem Abschluss des Auswahlverfahrens eine Ernennungsurkunde zum Kommissaranwärter.

Allerdings behielt sich das Land eine spätere Entlassung des Bewerbers ausdrücklich vor. Das Verwaltungsgericht entschied nun, dass sich der Rechtsstreit mit der Aufnahme des Klägers in das Beamtenverhältnis auf Widerruf erledigt habe. Die Klage des Manns sei jedoch zulässig und begründet gewesen. Für die Ablehnung des Bewerbers allein wegen seiner großflächigen Tätowierung fehle es an der erforderlichen gesetzlichen Ermächtigung.

Gegen das Urteil des Düsseldorfer Gerichts kann das Land Nordrhein-Westfalen Berufung beim Oberverwaltungsgericht in Münster einlegen.