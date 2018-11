Gericht in Sarajevo spricht Urteil gegen bosnischen Ex-Kommandeur

Sarajevo (AFP) - Im Kriegsverbrecherprozess gegen den früheren bosnisch-muslimischen Militärkommandeur Naser Oric soll heute vor einem Gericht in Sarajevo das Urteil fallen. Dem 51-jährigen Ex-Kommandeur wird zur Last gelegt, während des Bosnien-Kriegs (1992 bis 1995) in der Region Srebrenica drei serbische Gefangene getötet zu haben. In einem früheren Verfahren war Oric freigesprochen worden. Vielen bosnischen Muslimen gilt er als Kriegsheld und als "Verteidiger von Srebrenica".

Angeklagter Oric © AFP

Oric hatte im Bosnienkrieg die Verteidigung seiner Heimatstadt Srebrenica gegen die serbischen Belagerer organisiert. 1995 waren dort rund 8000 muslimische Männer und Jungen in einem Massaker getötet worden. Das Verfahren gegen ihn löst in Bosnien auch deswegen große Emotionen aus, weil es sich gegen einen muslimischen Bosnier richtet. Die meisten der bislang wegen Kriegsverbrechen verurteilten Täter gehören der serbischen Bevölkerungsgruppe an.