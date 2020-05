Gerichtsentscheidung über Einstellung von Loveparade-Prozess erwartet

Düsseldorf (AFP) - Knapp zehn Jahre nach der Loveparade-Tragödie von Duisburg wird am Montag (09.30 Uhr) die Entscheidung des Duisburger Landgerichts über die Einstellung des Verfahrens gegen die drei noch verbliebenen Angeklagten erwartet. Das endgültige Ende des Prozesses gilt als wahrscheinlich, nachdem Staatsanwaltschaft und Angeklagte bereits ihre Zustimmung zum Einstellungsvorschlag des Gerichts erklärten.

Richter mit Strafgesetzbuch © AFP

Bei der Duisburger Loveparade waren am 24. Juli 2010 durch ein Gedränge 21 Menschen getötet und mehr als 650 verletzt worden. In dem Prozess, der in einem Kongresszentrum der Düsseldorfer Messe stattfindet, sind noch drei Mitarbeiter des früheren Loveparade-Veranstalters wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Gegen sieben weitere Angeklagte stellte das Gericht das Verfahren bereits wegen geringer Schuld ein.