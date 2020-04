Regierung lockert Schutzmaßnahmen gegen Corona-Ausbreitung

Geschäfte und Schulen in Belgien sollen Mitte Mai schrittweise wieder öffnen

Brüssel (AFP) - Belgien will die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Geschäfte und Schulen Mitte Mai schrittweise wieder öffnen. Die ersten Läden sollen am 11. Mai wieder aufmachen, sagte Regierungschefin Sophie Wilmès am Freitagabend in Brüssel. Eine Woche später laufe dann auch für bestimmte Klassen der Schulunterricht wieder an. Dabei sollen Abstandregeln und eine Begrenzung auf zehn Schüler pro Klassenraum gelten.

Belgische Regierungschefin Sophie Wilmès © AFP

Die Restaurants in Belgien sollen Wilmès zufolge erst frühestens Anfang Juni wieder geöffnet werden. Für Cafés und Bars nannte die Regierungschefin noch kein Datum.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Belgien habe sich verlangsamt, "aber das Virus ist noch nicht verschwunden", sagte Wilmès. Die einzelnen Schritte zur Lockerung der Corona-Maßnahmen könnten verschoben werden, falls sich die Lage zwischenzeitlich wieder zuspitze. "Nichts ist in Stein gemeißelt", betonte die Regierungschefin.

Seit Mitte März dürfen die Menschen in Belgien nur in Ausnahmefällen, etwa für Arztbesuche und Lebensmitteleinkäufe, ihre Häuser verlassen und müssen dabei Mindestabstand halten. Der Weg zur Arbeit ist nur erlaubt, wenn ein Arbeiten von zu Hause aus nicht möglich ist. Auch sportliche Betätigung an der frischen Luft ist gestattet - solange Distanz gewahrt wird. Die Ausgangssperre war Mitte April bis zum 3. Mai verlängert worden.

Belgien verzeichnete bislang mehr als 44.000 bestätigte Corona-Infektionen und fast 6700 Todesopfer.