Durchsuchung wegen Verdachts auf illegalen Waffenbesitz

Geschosshülsen und verdächtige Chemikalien bei Mann in Niedersachsen entdeckt

Soltau (AFP) - Polizisten haben bei einem Mann im niedersächsischen Schneverdingen leere Geschosshülsen und zur Herstellung von Sprengstoff geeignete Chemikalien entdeckt. Wie die Beamten am Mittwoch in Soltau mitteilten, fanden sie die verdächtigen Objekte und Substanzen am Dienstag bei einer Durchsuchung, die wegen des Verdachts auf illegalen Waffenbesitz angeordnet worden war.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Hülsen stammten demnach von verschiedenen Waffen aus Militärbeständen, die Ermittlungen in dem Fall dauerten an. Ein Mitarbeiter der Waffenbehörde, der die Razzia begleitete, beschlagnahmte zudem die Waffen, die der als Sportschütze registrierte Mann legal besaß. Dessen Alter oder weitere Angaben zur Identität machten die Behörden nicht.