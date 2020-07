Gemälde wurde im vergangenen Monat in Italien bei Razzia entdeckt

Gestohlenes Banksy-Werk vom Bataclan an Frankreich zurückgegeben

Rom (AFP) - Nach dem Fund eines vor dem Pariser Musikclub Bataclan gestohlenen Werks des britischen Graffiti-Künstlers Banksy in Italien ist das Bild wieder in französischen Händen. Die italienische Polizei übergab das Gemälde am Dienstag bei einer offiziellen Zeremonie in Rom dem französischen Botschafter Christian Masset. Das Werk war im vergangenen Monat bei einer Razzia im Zentrum Italiens gefunden worden.

Das Banksy-Werk in der französischen Botschaft in Rom © AFP

Das dem britischen Graffiti-Künstler Banksy zugeschriebene Kunstwerk erinnert an den islamistischen Anschlag im Bataclan am 13. November 2015 mit 90 Todesopfern, der zu einer Serie von Anschlägen in Paris mit insgesamt 130 Todesopfern zählte. Es zeigt eine trauernde junge Frau und war an einem Notausgang des Musikclubs angebracht.

Die Diebe hatten das Bild im Januar vergangenen Jahres aus der Tür herausgeschnitten. "Banksys Werk, ein Symbol der Erinnerung, das allen gehört - Anwohnern, Parisern, Bürgern der Welt - ist uns genommen worden", erklärte das Bataclan damals.

Banksy ist der prominenteste Graffiti-Künstler der Welt, seine Identität ist aber nur einer Handvoll Vertrauter bekannt. Seine Werke sind in vielen Ländern an Wänden und Mauern zu sehen. Häufig haben die Bilder politische Botschaften.