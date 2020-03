Ärzte und Pfleger sollen in Coronavirus-Krise zur Verstärkung eilen können

Gesundheitspersonal darf in Frankreich gratis Zug fahren

Paris (AFP) - Französische Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger dürfen in der Coronavirus-Krise gratis Zug fahren. Das gilt für TGV-Hochgeschwindigkeitszüge wie für Intercitys, wie die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Montag mitteilte. Dafür müssen die Gesundheitsmitarbeiter eine Bescheinigung ihrer Arbeitgeber vorlegen, dass sie zum Dienst in einem anderen Landesteil fahren.

TGV-Hochgeschwindigkeitszüge am Pariser Bahnhof Montparnasse © AFP

Die französische Bahn reagiert damit auf einen Hilferuf der Pariser Krankenhausgesellschaft Hôpitaux de Paris. Sie hatte das medizinische Personal in anderen Landesteilen um Verstärkung gebeten. Der Großraum der französischen Hauptstadt ist mit am stärksten von der Pandemie betroffen.

Auch in anderen Teilen Frankreichs können Ärzte und Krankenschwestern gratis die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. So stellt etwa die Region Grand Est an der Grenze zu Deutschland ihre Regionalzüge und Busse kostenlos zur Verfügung.

Wegen der in Frankreich geltenden Ausgangssperre hat die Bahn ihr Angebot massiv eingeschränkt. Am Montag verkehrten nur 15 Prozent der Hochgeschwindigkeitszüge. Die Wagen werden laut SNCF jeden Tag desinfiziert, um das Risiko einer Ansteckung zu mindern.