Polizei hat erste Anhaltspunkte für Ursache - Mehr als 20 Menschen verletzt

Gesundheitsprobleme von Fahrer könnten zu Busunfall in Bayern geführt haben

Nürnberg (AFP) - Eine Woche nach dem Zusammenstoß zweier Linienbusse mit mehr als 20 Verletzten in Bayern deuten erste Ermittlungen auf gesundheitliche Probleme bei einem Fahrer als mögliche Ursache. Wie die Polizei am Mittwoch in Nürnberg mitteilte, gibt es dafür "Anhaltspunkte". Die abschließende Klärung sei bisher schwierig, weil Zeugen dazu noch nicht befragt werden konnten.

Die Unglücksstelle © AFP

Die beiden Busfahrer und die Fahrerin eines ebenfalls in den Unfall verwickelten Autos waren den Angaben zufolge wegen ihres Gesundheitszustands noch nicht vernehmungsfähig. Einen technischen Defekt als Ursache schlossen die Beamten allerdings "nahezu" aus.

Am Donnerstag vergangener Woche waren die beiden Busse bei Ammerndorf in Mittelfranken kollidiert. Dabei wurden mehr als 20 Menschen verletzt.