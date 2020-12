Familienministerin: Nerven vieler Menschen wegen Corona-Krise angespannt

Giffey warnt vor Zunahme häuslicher Gewalt an Weihnachten

Berlin (AFP) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat vor einer Zunahme der häuslichen Gewalt an Weihnachten gewarnt. "Die familiäre Gewalt nimmt jedes Jahr an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten zu. In diesem Corona-Jahr ist die Gefahr besonders groß", sagte Giffey dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montagsausgaben). Die Nerven vieler Menschen seien angespannt, oft hätten sie Existenzsorgen: "Viele wissen nicht, wie es bei ihnen im nächsten Jahr weitergeht."

Ministerin Giffey im Kabinett © AFP

In dieser Situation könne sich an den Feiertagen "manches entladen", sagte Giffey. Sie rief dazu auf, dass Betroffene von häuslicher Gewalt das Hilfetelefon ihres Hauses anrufen sollten: "Lassen Sie sich helfen!". Das Hilfetelefon sei seit Beginn der Pandemie personell und finanziell verstärkt worden.