Gimmlitztal-Prozess um zerstückelte Leiche in Sachsen erneut vor Bundesgerichtshof

Leipzig (AFP) - Der bizarre Fall um einen Mann, der in Sachsen auf eigenes Verlangen zerstückelt wurde, wird am Mittwoch (09.30 Uhr) in Leipzig erneut vom Bundesgerichtshof überprüft. In dem Fall verurteilte das Landgericht Dresden einen angeklagten Beamten des Landeskriminalamts in einem zweiten Durchgang wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sieben Monaten.

Waagschalen der Justitia © AFP

Demnach hatte der Angeklagte den 59-jährigen Mann auf dessen Verlangen im sächsischen Gimmlitztal getötet, um sich durch die anschließende Zerstückelung des Körpers sexuelle Lust zu verschaffen. Das Landgericht verhängte keine lebenslange Haftstrafe, weil das Opfer mit seiner Tötung einverstanden gewesen sei und dies seit mehreren Jahren unbedingt gewollt habe. Gegen das Urteil legten der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Revision ein.