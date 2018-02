90-Jährige Filmdiva zeigt sich gerührt

Gina Lollobrigida mit Stern auf Hollywood Walk of Fame geehrt

Los Angeles (AFP) - Mit 90 Jahren und nach rund 60 Filmen ist die italienische Filmdiva Gina Lollobrigida mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame geehrt worden. "Ich bin sehr berührt. Nach so vielen Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, wieder hierher zurückzukehren", sagte "La Lollo" am Donnerstag während der Zeremonie auf dem berühmten Hollywood Boulevard.

Gina Lollobrigida mit ihrem Stern auf dem Walk of Fame © AFP

Amerika habe sie von Anfang an verwöhnt, erinnerte sich die Schauspiellegende, die unter anderem an der Seite von Frank Sinatra, Errol Flynn und Sean Connery spielte. "Sie behandelten mich wie eine Königin. Das werde ich nie vergessen."

Luigina Lollobrigida wurde im Juli 1927 in dem Ort Subiaco bei Rom geboren. Vor ihrer Karriere als Schauspielerin nahm sie an Schönheitswettbewerben teil und arbeitete als Model. In den 70er Jahren wurde sie Fotojournalistin. Bis heute beschäftigt sie sich mit Fotografie und Bildhauerei. Wenn sie arbeite, fühle sie sich "lebendig", sagte sie.