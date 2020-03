Karten für Jubiläumsausgabe zum 50. Bestehen sollen nun 2021 gelten

Glastonbury-Festival in Großbritannien wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

London (AFP) - Die 50. Ausgabe des legendären Glastonbury-Festivals in Großbritannien ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Absage des Festivals sei leider die einzige realistische Option, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. "Wir hoffen sehr, dass sich die Situation im Vereinigten Königreich bis Ende Juni enorm verbessern wird", schrieben sie mit Blick auf die Ausbreitung des Virus. In der derzeitigen Lage könnten der Aufbau und andere Vorbereitungen mit tausenden Mitarbeitern aber nicht fortgesetzt werden.

Glastonbury - das bekannteste Musikfestival Englands © AFP

Die Jubiläumsausgabe des Festivals sollte Ende Juni in der englischen Grafschaft Somerset stattfinden. Erwartet wurden Stars wie der Ex-Beatle Paul McCartney, US-Popstar Taylor Swift und der Rapper Kandrick Lamar. Der Verkauf der 135.000 Eintrittskarten für die Jubiläumsausgabe des Glastonbury-Festivals hatte im Oktober begonnen. Nach 34 Minuten waren alle Tickets weg. Sie sollen nun für das Festival im kommenden Jahr gelten.

In Großbritannien wurden bisher offiziell 1950 Infektionen mit dem Coronavirus registriert, 71 Menschen starben. Die britische Regierung war wegen ihrer lange Zeit zögerlichen Reaktion auf die Pandemie kritisiert worden. Am Montag riet sie den Bürgern schließlich zur häuslichen Isolation, zu Heimarbeit und dem Verzicht auf Massenveranstaltungen.