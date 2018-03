Auch Disco-Hit "Le Freak" ins Archiv aufgenommen

Gloria Estefans "Rhythm is Gonna Get You" von US-Kongressbibliothek geadelt

Washington (AFP) - Der Latinopop-Hit "Rhythm is Gonna Get You" von Gloria Estefan und die Disco-Hymne "Le Freak" sind ins Musikarchiv der US-Kongressbibliothek aufgenommen worden. Dies teilte die Bibliothek am Mittwoch in Washington mit. In dem Archiv bewahrt die Library of Congress musikalische Schöpfungen auf, die sie als historisch bedeutsam einstuft.

Die kubanischstämmige US-Sängerin Gloria Estefan ist eine Pionierin des Latinopop © AFP

Der Crossover-Song "Rhythm is Gonna Get You" der kubanischstämmigen US-Sängerin Estefan und ihrer damaligen Band Miami Sound Machine von 1987 gilt durch seinen Stilmix aus Pop und Latino-Rhythmen als bahnbrechend. Dieser und andere Hits von Estefan trugen dazu bei, dass Latino-Rhythmen weit über Lateinamerika und die hispanische Gemeinde in den USA hinaus populär wurden.

Estefan erklärte zu der Adelung ihres Songs durch die Library of Congress in einem von der Bibliothek verbreiteten Statement, dass die Verschmelzung von Rhythmen "die musikalischen Kulturen unseres Herkunftslandes Kuba und unserer Wahlheimat, der Vereinigen Staaten, reflektieren" sollte.

Insgesamt nahm die Kongressbibliothek 25 Tonaufnahmen neu in ihr Archiv auf. Die Auswahl des Disco-Hits "Le Freak" der US-Band Chic von 1978 begründete sie damit, dass der Song bis heute zum Standardrepertoire von Tanzclubs, Hochzeiten und auch Filmen gehöre. "Le Freak" ist einer der größten Disco-Hits aller Zeiten.

Ebenfalls in ihr Archiv auf nahm die Bibliothek "(We're Gonna) Rock Around the Clock" von Bill Haley & His Comets von 1954. Der Song gehörte zu den großen Hits, welche die Rock'n'Roll-Ära einläuteten.