US-Millionenerbin war eine vielseitige Künstlerin und glamouröse Erscheinung

Gloria Vanderbilt im Alter von 95 Jahren gestorben

New York (AFP) - Die US-Millionenerbin Gloria Vanderbilt, über Jahrzehnte hinweg eine der prominentesten Figuren der High Society der USA, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn, der Fernsehmoderator Anderson Cooper, am Montag mit. Vanderbilt entstammte einer der vormals reichsten Familien des Landes und betätigte sich im Laufe ihres wechselhaften Lebens als Model, Schauspielerin, Malerin, Designerin und Schriftstellerin.

Gloria Vanderbilt im Jahr 1954 © AFP

Vanderbilt war eine glamouröse Erscheinung und ein Liebling der Regenbogenpresse. Cooper bezeichnete seine Mutter als eine "außergewöhnliche Frau, die das Leben liebte und es zu ihren eigenen Bedingungen lebte". Die ihr nahe stehenden Menschen könnten berichten, dass sie trotz ihres hohen Alters die "jüngste ihnen bekannte Person" gewesen sei - und die "coolste und modernste".

Die Millionenerbin war eine Frau mit vielseitigen Begabungen. Sie stand als Schauspielerin auf der Bühne und spielte im Fernsehen. Sie war eine anerkannte bildende Künstlerin, die malte und zeichnete und Installation herstellte. Auch war sie erfolgreich als Modedesignerin tätig - bekannt wurden vor allem ihre Jeans mit dem Schwanen-Logo. Und sie schrieb Romane, Bücher über Kunst wie Wohnkultur sowie natürlich ihre Memoiren.

Vanderbilt sorgte aber nicht zuletzt durch ihr turbulentes Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Sie war eine umschwärmte Frau und hatte prominente Liebhaber wie Frank Sinatra, Gene Kelly und Marlon Brando.

Verheiratet war sie vier Mal, darunter mit dem Hollywoodregisseur Sidney Lumet und dem Autor Wyatt Cooper. Aus der Ehe mit ihrem letzten Ehemann Cooper, der 1978 während einer Herzoperation starb, stammt der Starmoderator Anderson Cooper.

Vanderbilt wurde 1924 in New York geboren und wuchs in Frankreich auf. Ihr Vater Reginald Claypoole Vanderbilt, Urenkel des Eisenbahn- und Schifffahrtsmagnaten Cornelius Vanderbilt, starb an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums, als sie gerade einmal anderthalb Jahre alt war. Das Kleinkind erbte ein Millionenvermögen in Form eines Treuhandfonds, der zunächst von ihrer Mutter verwaltet wurde.

Mit ihrer Mutter zog Vanderbilt nach Paris. Dort wurde sie von einer Kinderfrau großgezogen, während die Mutter sich dem Partyleben widmete. Um das Sorgerecht für das kleine Mädchen entstand dann ein von großem Medienspektakel begleiteter Rechtsstreit, in dem sich eine Tante gegen die Mutter durchsetzen konnte. Während des spektakulären Prozesses war das Mädchen manchmal schluchzend und weinend zu sehen.

Mit bereits 17 Jahren schloss Vanderbilt dann ihre erste Ehe. Von dem Hollywoodagenten und -produzenten Pasquale DiCicco ließ sie sich aber bereits nach vier Jahren wieder scheiden. Sie heiratete kurz danach den Dirigenten Leopold Stokowski, der 42 Jahre älter war als sie und mit dem sie zwei Söhne hatte. Insgesamt brachte Vanderbilt vier Kinder zur Welt.

Einen schweren Schicksalsschlag erlebte Vanderbilt 1988, als ihr Sohn Carter - welcher der Ehe mit Wyatt Cooper entstammte - sich im Alter von 23 Jahren vor ihren Augen vom Balkon der New Yorker Wohnung in den Tod stürzte. Carters Bruder Anderson Cooper sagte nun über seine verstorbene Mutter, deren privates Wesen sei "faszinierender und liebenswerter" gewesen als alles, "was sie jemals in der Öffentlichkeit gezeigt hat".