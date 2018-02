Goldene Kamera ehrt Liam Neeson und Christiane Hörbiger für Lebenswerk

Hamburg (AFP) - Zum 53. Mal wird am Donnerstag (20.15 Uhr) in Hamburg der Film- und Fernsehpreis Goldene Kamera verliehen. Stargast der Gala mit tausend geladenen Gästen ist der US-Schauspieler Liam Neeson. Der vor allem für seine Rolle als Oskar Schindler im gleichnamigen Holocaust-Epos berühmte 65-Jährige erhält die Goldene Kamera in der Kategorie "Lebenswerk International".

Schauspieler Liam Neeson © AFP

Ebenfalls für ihr Lebenswerk wird die Österreicherin Christiane Hörbiger ausgezeichnet. Die 79-Jährige spielte über Jahrzehnte erfolgreich in Film und Fernsehen sowie auf Theaterbühnen. Im Showprogramm der von Steven Gätjen moderierten Gala, die vom ZDF ausgestrahlt wird, treten unter anderem die Musiker Lena Meyer-Landrut, Mark Forster und The BossHoss auf.