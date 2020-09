46-Jährige schwer verletzt - Auslöser der Attacke unklar

Gorilla greift Tierpflegerin im Zoo von Madrid an

Madrid (AFP) - Ein Gorilla hat im Zoo von Madrid eine Tierpflegerin attackiert und schwer verletzt. Das männliche Tier brach der 46-Jährigen am Sonntag beide Arme, wie die Zooleitung und die Rettungsdienste mitteilten. Außerdem trug sie Verletzungen an der Brust und am Kopf davon.

Gorilla in Zoo in Prag © AFP

Die Tierpflegerin war mit Reinigungsarbeiten und Fütterungen in einem Innenraum des Affengeheges beschäftigt, als sie von dem 29-jährigen Malabo angegriffen wurde. Andere Mitarbeiter trennten den Menschenaffen von der Frau, er wurde dann von Veterinären betäubt.

Der Auslöser der Attacke war unklar. Die Tierpflegerin hat nach Angaben der Zooleitung viel Erfahrung, sie arbeitet seit 19 Jahren in dem Zoo. Malabo wiederum wurde seit Geburt von Pflegern aufgezogen und hat den Angaben zufolge normalerweise ein "enges" Verhältnis zu seinen Pflegern.