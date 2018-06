Meerwasser und Schnee untersucht - Rückstände aus Textilien entdeckt

Greenpeace-Experten finden Mikroplastik und chemische Rückstände in Antarktis

Hamburg (AFP) - Experten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben Mikroplastik und chemische Rückstände aus Textilien in Meerwasser- und Schneeproben aus der Antarktis nachgewiesen. Wie Greenpeace am Donnerstag in Hamburg mitteilte, handelt es sich dabei um 17 Stichproben, die Greenpeace-Meeresbiologen bei einer Expedition Anfang 2018 sammelten und analysierten. Die Umweltorganisation forderte "konsequente Maßnahmen", um die Verschmutzung der Umwelt durch "Plastik und Chemie" zu verringern.

Antarktische Gewässer © AFP

Bei den Chemikalien handelt es sich demnach um sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien - PFC oder auch PFAS genannt. Sie werden Greenpeace zufolge etwa zur Beschichtung wasserabweisender Oberflächen von Outdoorkleidung verwendet, reichern sich aber in der Umwelt an und erwiesen sich in einigen Fällen in Tierversuchen als krebsserregend. Die Organisation startete bereits vor Jahren eine Kampagne, um deren Einsatz bis 2020 ganz zu stoppen.

"Die Antarktis mag uns als unberührte Wildnis erscheinen, doch auch dieses Ende der Welt ist schon verschmutzt durch Umweltgifte der Textilindustrie und die Rückstände des Plastikwahnsinns", erklärte Greenpeace-Meeresexperte Thilo Maack. Meeresströmungen und Winde trügen diese selbst in abgelegene Gebiete wie am Südpol.