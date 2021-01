Linken-Politiker hält sich an Hometrainer fit

Gregor Gysi hat in Coronakrise 14 Kilogramm abgespeckt

Offenburg (AFP) - Der Linken-Politiker Gregor Gysi hat in der Coronakrise stark abgenommen. "Während des ersten Lockdowns im April habe ich angefangen, anders zu essen, habe nur gefrühstückt, das Mittagessen weggelassen", sagte Gysi der Illustrierten "Super Illu" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Und abends gab's möglichst wenig Kohlenhydrate."

"So habe ich von 78 Kilo auf 64/65 Kilo abgespeckt und - das Wichtigste - das Gewicht bis jetzt erfolgreich gehalten." Mehr wolle er nicht mehr abnehmen, sagte der 1,64 Meter große Politiker, er habe jetzt sein Idealgewicht. Für seine Fitness fahre er während des Corona-Lockdowns unter anderem Rad - per Hometrainer in seiner Wohnung.

Gysi wird am Samstag 73 Jahre alt. Seinen Geburtstag begeht er den Angaben zufolge in aller Stille allein zu Hause, die übliche Feier falle aus. "Aber das ist ja nicht so wichtig", sagte der frühere Fraktionschef der Linken. "Wichtig ist, dass wir die Pandemie gemeinsam schnell überwinden."