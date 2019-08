Segelboot "Malizia II" nähert sich US-Küste

Greta Thunberg soll am Dienstag in New York eintreffen

Stockholm (AFP) - Die Hochseeyacht "Malizia II" mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg an Bord wird voraussichtlich bereits am Dienstag in New York eintreffen. "Starke Winde treiben uns nach Westen", schrieb Thunberg am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die "Malizia II" war am 14. August im britischen Plymouth gestartet. Für Thunbergs emissionsfreie Reise über den Atlantik waren zwei Wochen veranschlagt.

Greta Thunberg auf der "Malizia II" © AFP

Am Montag näherte sich die "Malizia II" der US-Küste. Das Segelboot werde voraussichtlich spätestens am Dienstagabend in den Hafen North Cove Marina im New Yorker Stadtteil Manhattan einfahren, schrieb Thunberg.

Da sich die 16-Jährige aus Klimaschutzgründen weigert zu fliegen, überquert sie den Atlantik an Bord der von dem deutschen Profisegler Boris Herrmann gesteuerten Yacht, die mit Solaranlagen und Unterwasserturbinen zur Stromerzeugung ausgestattet ist. Co-Skipper ist der Gründer des Malizia-Teams und Mitglied des Fürstenhauses Monaco, Pierre Casiraghi.

In New York will Thunberg am 23. September an einem UN-Klimagipfel teilnehmen. Zuvor will sie sich an Jugenddemonstrationen beteiligen. Anschließend plant sie, nach Kanada, Mexiko und schließlich zur nächsten UN-Klimakonferenz im Dezember nach Santiago de Chile weiterzureisen. Wie sie später wieder nach Hause kommt, weiß sie nach eigenen Angaben noch nicht.

Thunberg ist mit ihren scharfen Warnungen vor einer Klimakatastrophe zum Aushängeschild des Klimaschutzes geworden. Mit ihren Schulstreiks inspirierte sie Kinder in aller Welt zu den Fridays-for-Future-Demonstrationen gegen die Erderwärmung.