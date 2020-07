Starke Winde erschweren Löscharbeiten

Griechische Feuerwehr kämpft seit zwei Tagen gegen Waldbrand auf dem Peloponnes

Korinth (AFP) - Den zweiten Tag in Folge hat die Feuerwehr am Donnerstag in Griechenland gegen einen Waldbrand nahe Korinth im Südwesten des Landes gekämpft. Nach Angaben der Feuerwehr wurden durch die Flammen mehrere Häuser beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit rund 270 Einsatzkräften, vierzig Fahrzeugen sowie drei Lösch-Flugzeugen und sechs Hubschraubern im Einsatz. Starke Winde erschweren seit Mittwoch die Löscharbeiten.

Feuerwehrleute vor einem Waldbrand bei Korinth © AFP

Wie die griechische Nachrichtenagentur Ana berichtete, wurden am Mittwoch unter anderem ein Heim für Menschen mit Behinderung und ein Ferienlager evakuiert. Das Feuer war demnach etwa 80 Kilometer von Athen entfernt auf der Halbinsel Peloponnes ausgebrochen.

Feuerwehrleute dämmten am Donnerstag drei weitere Waldbrände auf dem Peloponnes und auf der Insel Kreta ein. Während des Sommers kommt es in Griechenland wegen hoher Temperaturen von oftmals über 35 Grad sowie starker Winde häufig zu Waldbränden.