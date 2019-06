Geistliche hoffen auf göttlichen Beistand gegen Käfer

Griechische Kirche will von Schädlingen geplagten Wald segnen

Thessaloniki (AFP) - Eine Kirche in Nord-Griechenland hofft auf göttlichen Beistand im Kampf gegen Wald-Schädlinge. Die Kirche Entschlafung der Jungfrau Maria aus Oreokastro bei Thessaloniki kündigte am Mittwoch an, einen von Käfern der Art Großer Waldgärtner befallenen Wald zu seinem Schutz zu segnen. "Unsere Kirche hat stets ihre eigenen Waffen eingesetzt, das Gebet und den Segen, selbst im Umgang mit Naturkatastrophen", hieß es in einer Erklärung.

Von Käfern geschädigte Kiefern im Wald von Seich Sou © AFP

Laut Experten hat der Große Waldgärtner (Tomicus piniperda) bereits rund zehn Prozent der Kiefern im Waldgebiet von Seich Sou oberhalb von Thessaloniki zerstört. Der Käfer legt seine Eier in Gängen unterhalb der Baumrinde ab.