Bewohner verlassen Haus selbst - Keine Verletzten

Grill in Gebäude löst Großeinsatz der Bremer Feuerwehr aus

Bremen (AFP) - Ein in einem Gebäude in Bremen benutzter Grill hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden wegen des Verdachts auf eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in der Nacht in den Stadtteil Huckelriede gerufen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Verletzt wurde niemand.

Blaulicht © AFP

Weil sich im Gebäude 18 Menschen aufhielten, wurde eine hohe Anzahl von Verletzten vermutet. Alle Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Eine Messung ergab eine erhöhte Konzentration des giftigen Gases Kohlenmonoxid. Der Grill wurde ins Freie gebracht und das Gebäude gelüftet.

Die 18 Bewohner wurden von einem Notarzt untersucht. Insgesamt 42 Rettungskräfte waren im Einsatz.