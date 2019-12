Sänger lehnte Angebot für den "Polizeiruf 110" ab

Grönemeyer: "Ich würde gern mal wieder einen Kinofilm drehen"

Berlin (AFP) - Der Sänger Herbert Grönemeyer würde gern erneut in einem Film fürs Kino mitwirken. "Ich würde gern mal wieder einen Kinofilm drehen und so ein einmaliges Ding machen", sagte Grönemeyer am Donnerstag im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ein Angebot, in der ARD-Serie "Polizeiruf 110" die Nachfolge des Schauspielers Matthias Brandt anzutreten, habe er abgelehnt. "Ne, das ist nichts für mich."

Der erfolgreiche Musiker Grönemeyer hatte seinen Durchbruch als Schauspieler 1981 in Wolfgang Petersens U-Bootdrama "Das Boot" gefeiert. Der Streifen wurde ein Welterfolg, Grönemeyer kam durch seine Rolle als Mitglied einer U-Bootbesatzung im Zweiten Weltkrieg zu großer Popularität.