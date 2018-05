Größte Süßwasserperle der Welt wird in Den Haag versteigert

Den Haag (AFP) - Die größte Süßwasserperle der Welt wird am Donnerstag (ab 17.30 Uhr) in Den Haag versteigert. Die Perle, die einst der russischen Zarin Katharina der Großen gehörte und wegen ihrer eigentümlichen Form als "Schlafender Löwe" bekannt ist, war vermutlich im 18. Jahrhundert in chinesischen Gewässern herangewachsen.

Der "Schlafende Löwe" wird in Den Haag versteigert © AFP

Das Auktionshaus Venduehuis schätzt den Wert der rund 120 Gramm schweren und knapp sieben Zentimeter langen Perle auf 340.000 bis 540.000 Euro. Katharina die Große hatte sie 1778 bei einer Versteigerung in Amsterdam erworben. In den turbulenten Jahren nach ihrem Tod verschwand die Perle und tauchte schließlich in Polen wieder auf. 1865 wurde sie von einem niederländischen Goldschmied erworben und blieb für Generationen in seiner Familie, bevor die Amsterdamer Perlengesellschaft sie erwarb.