Feuerwehr setzt Löscharbeiten weiter fort

Großbrand auf Gelände von bekanntem Berliner Asiamarkt Dong Xuan unter Kontrolle

Berlin (AFP) - Der Großbrand auf dem Gelände des bekannten Berliner Asiamarktes Dong Xuan ist unter Kontrolle. Wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, dauerten die Löscharbeiten aber noch an.

Großbrand auf Gelände von Berliner Asiamarkt Dong Xuan © AFP

Am Abend rückten weitere Einsatzkräfte nach, schrieb die Feuerwehr auf Twitter. Seit Ausbruch des Feuers am Mittag war die Feuerwehr nach eigenen Angaben auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern mit 200 Einsatzkräften vor Ort. Über Verletzte wurde bis zum Abend nichts bekannt. An vielen Orten Berlins war die riesige Rauchwolke über dem Gelände zu sehen.

Zunächst hatte laut Feuerwehr ein Container gebrannt, das Feuer war dann auf eine Lagerhalle übergegriffen. Das Feuer brach während der Öffnungszeiten aus. Zur Brandursache wurden noch keine Angaben gemacht. Die Feuerwehr konzentrierte sich nach eigenen Angaben vor allem darauf, das Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude zu verhindern.

Vor drei Jahren hatte es auf dem Gelände schon einmal auf tausenden Quadratmetern gebrannt. Bei dem Brand im Mai 2016 war niemand verletzt worden.

Der Dong-Xuan-Markt liegt in einem Gewerbegebiet im östlichen Bezirk Lichtenberg, auf dem Gelände befinden sich mehrere Hallen. Zahlreiche Händler verkaufen dort Waren und Lebensmittel aus asiatischen Ländern.