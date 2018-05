Drei Feuerwehrleute bei Einsatz in Baden-Württemberg verletzt

Großbrand im Europapark unter Kontrolle

Rust (AFP) - Die Feuerwehr hat den Großbrand im Europapark Rust in Baden-Württemberg am Samstagabend unter Kontrolle gebracht. Dennoch dauerten die Löscharbeiten in der Nacht zu Sonntag weiter an, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einsatz der Rettungskräfte wurden demnach drei Feuerwehrleute leicht verletzt, unter anderem durch Rauchgasvergiftungen. Über verletzte Besucher oder Mitarbeiter war zunächst nichts bekannt. Bis zu 25.000 Besucher waren am Samstag im Europapark.

Großbrand im Europapark © AFP

Die Anlage war von den Rettungskräften evakuiert worden. Durch den Brand, der mit einer großen Rauchsäule von weit her zu sehen war, wurden nach Polizeiangaben Teile der Einrichtung des Parks beschädigt. Die Brandursache blieb zunächst offen. Etwa 500 Rettungskräfte waren laut Polizei im Einsatz. Nach Angaben der Parkverantwortlichen soll der Vergnügungspark am Sonntag wieder geöffnet werden, wie die Polizei weiter mitteilte.