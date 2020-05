Stadtverwaltung alarmiert Bevölkerung

Großbrand in Chemiefabrik bei Venedig

Venedig (AFP) - Wegen eines Großbrands in einer Chemiefabrik hat die Stadtverwaltung von Venedig Alarm ausgelöst. Sie forderte am Freitag alle Einwohner der Lagunenstadt und der angrenzenden Gebiete auf, zu Hause zu bleiben. Die Einwohner des auf dem Festland liegenden Hafen- und Industrievororts Marghera, wo die betroffene Fabrik steht, sollten ihre Fenster und Türen mit nassen Tüchern abdichten um zu verhindern, dass Giftstoffe eindringen.

Die Rauchsäule war noch in Kilometern Entfernung zu sehen © AFP

Das Feuer war am Vormittag in der Chemiefabrik 3V Sigma ausgebrochen. Über dem Gebäude stieg eine schwarze Rauchsäule auf, die noch in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

"Wir sind besorgt", erklärte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia. Nach seinen Informationen seien zwei Menschen verletzt worden.