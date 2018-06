Dichter Rauch über zwölfstöckigem Gebäude in der Nähe von Edelkaufhaus Harrods

Großbrand in Londoner Luxushotel

London (AFP) - In einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe des legendären Londoner Kaufhauses Harrods ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie die Londoner Feuerwehr mitteilte, kämpften am Mittwoch rund 120 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen gegen das Feuer im Mandarin Oriental, einem zwölfstöckigen Luxushotel mit 198 Zimmern und Suiten. Der Brand in dem roten Backsteingebäude mit viel Rauch war in London weithin sichtbar.

Großeinsatz am Mandarin Oriental © AFP

Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Der Notruf war demnach um 15.55 Uhr Ortszeit (16.55 Uhr) eingegangen. "Da sich die Lage noch entwickelt, können wir derzeit keine weiteren Details nennen", sagte ein Pressesprecher des Mandarin Oriental. In der Nähe des Hotels im Viertel Knightsbridge wurden mehrere normalerweise viel befahrene Kreuzungen gesperrt. Außerdem wurde ein Eingang zur nahegelegenen U-Bahn-Haltestelle Knightsbridge geschlossen, wie der Betreiber mitteilte.

Das Hotel am berühmten Hyde Park war 1902 eröffnet und 1996 von der Hotelkette Mandarin Oriental übernommen worden. In seiner Nähe befinden sich unter anderem das Luxuskaufhaus Harrods sowie die deutsche und die französische Botschaft.