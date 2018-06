Historisches Gebäude wurde schon 2014 durch Feuer zerstört

Großbrand in berühmter Kunsthochschule im schottischen Glasgow

London (AFP) - Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre ist das historische Gebäude der Kunsthochschule im schottischen Glasgow bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Das 2014 schon einmal ausgebrannte Gebäude der renommierten Glasgow School of Art geriet in der Nacht zum Samstag erneut in Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr aber niemand.

Die Kunsthochschule brannte schon 2014 aus © AFP

Die Feuerwehr wurde gegen 23.20 Uhr am Freitagabend alarmiert. Aus dem Gebäude schlugen Flammen und dichter Rauch, der Feuerschein war in der ganzen Innenstadt zu sehen. Augenzeugen sagten dem Rundfunksender BBC, das Feuer sei "viel schlimmer" als der erste Brand im Mai 2014. Damals war das Gebäude von den Flammen schwer beschädigt worden, es konnte aber restauriert werden.

Wie die britische Nachrichtenagentur Press Association berichtete, griff das Feuer auf das nahegelegene Hochschulgelände und einen Nachtklub über. Die Feuerwehr brachte Anwohner in Sicherheit. Es werde aber lange dauern, das Feuer zu löschen, sagte Schottlands Vize-Feuerwehrchef, Ian Bushell, der BBC. Es handele sich um einen "extrem schwierigen und komplexen" Einsatz.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon äußerte sich schockiert über den Brand. Das Feuer in Glasgows "geliebter" Kunsthochschule breche ihr das Herz. Die Situation sei "äußerst ernst".

Der Parlamentsabgeordnete Paul Sweeney aus Glasgow zeigte sich "am Boden zerstört". "Es sieht so aus, als stünde der gesamte Innenraum jetzt vollständig in Flammen", schrieb Sweeney im Onlinedienst Twitter. Er hoffe aber darauf, dass zumindest die Fassade erhalten bleibe und das Innere wieder aufgebaut werden könne.

Das Gebäude der Kunsthochschule wurde von dem schottischen Architekten Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) entworfen, einem wichtigen Vertreter des Jugendstils. Es gehört zu den bekanntesten Bauwerken Schottlands.

Die 1845 gegründete Glasgow School of Art ist eine der ältesten und renommiertesten Kunsthochschulen in Großbritannien. Zu ihren berühmten Absolventen zählen die Turner-Preisträger Simon Starling, Richard Wright und Martin Boyce, der Schauspieler Peter Capaldi aus der britischen Erfolgsserie "Doctor Who", der Schauspieler Robbie Coltrane aus den "Harry Potter"-Filmen sowie Mitglieder der schottischen Rockbands Travis and Franz Ferdinand.