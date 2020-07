Behörden melden keine Verletzten

Großbrand nach Zugunglück in Arizona - Brücke stürzt teilweise ein

Los Angeles (AFP) - Im US-Bundesstaat Arizona ist bei einem schweren Unglück ein Güterzug auf einer Brücke entgleist und hat einen Großbrand ausgelöst. Bei dem Unfall über dem Tempe-Town-See in der Nähe der Metropole Phoenix am Mittwochmorgen (Ortszeit) wurde jedoch nach Angaben der Behörden niemand verletzt. Etwa hundert Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren demnach am Unglücksort, die Brücke stürzte teilweise ein.

Rauch über dem Unglücksort am Tempe-Town-See © AFP

Acht der zehn Waggons seien in Brand geraten, sagte der Sprecher der Eisenbahngesellschaft Union Pacific, Tim McMahan, der Nachrichtenagentur AFP. In ihnen sei Holz transportiert worden. Der südliche Teil der Brücke sei eingestürzt. Laut McMahan war die Brücke erst Anfang des Monats überprüft worden

Unterhalb der Brücke befanden sich nach Angaben des Bahn-Sprechers Kesselwagen, von denen einige die brennbare und reizende Chemikalie Cyclohexanon enthielten. Der Stoff sei jedoch nicht ausgetreten. Die Unglücksursache werde noch untersucht.