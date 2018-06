71 Menschen starben bei Hochhausbrand vor einem Jahr

Großbritannien gedenkt der Opfer der Grenfell-Tower-Katastrophe

London (AFP) - Großbritannien hat am Mittwoch der 71 Todesopfer der Brandkatastrophe im Grenfell Tower gedacht. Die "unvorstellbare Tragödie" des Großbrandes in dem Hochhaus bleibe "für immer in unseren Gedanken", sagte Premierministerin Theresa May im Parlament.

Großbritannien gedenkt der Opfer des Grenfell-Tower-Brands © AFP

Der verheerende Brand im 24-stöckigen Wohn-Hochhaus Grenfell Tower im Westen Londons war in der Nacht zum 14. Juni 2017 ausgebrochen. Brandursache war ein defekter Kühlschrank. Über eine nicht brandsichere Fassadenverkleidung breitete sich das Feuer über weite Teile des Wohnturms aus. 71 Menschen starben.

Zum Gedenken an die schlimmste Brandkatastrophe in Großbritannien seit Ende des Zweiten Weltkriegs sollten die Fassade des ausgebrannten Hochhauses und der Amtssitz der Premierministerin am Abend grün angestrahlt werden. Frühere Mieter wollten gemeinsam ein Abendessen im Schatten des Turmes abhalten. An einer Gedenkwand sollten 72 weiße Rosen - eine für jedes Todesopfer sowie eine für ein ungeborenes Baby - angebracht werden.

Um 00.54 Ortszeit in der Nacht zum Donnerstag sollte es zudem 72 Schweigesekunden geben - zu dem Zeitpunkt, als die Feuerwehr den ersten Notruf wegen des Brandes in dem 24-stöckigen Gebäude erhalten hatte.

Am Donnerstag werden die Gedenkfeiern mit Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und der Enthüllung eines Mosaiks fortgesetzt. Auch ein Schweigemarsch ist geplant.