Höchster Anstieg der Totenzahlen seit Ausbruch des Virus

Großbritannien meldet fast 1000 neue Coronavirus-Tote

London (AFP) - In Großbritannien sind innerhalb eines Tages fast tausend Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Es seien 980 Todesfälle gemeldet worden, teilte Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag mit. Dies sei der höchste Anstieg der Totenzahlen seit Beginn der Pandemie.

Behelfskrankenhasu in London © AFP

Insgesamt starben in Großbritannien fast 8000 Menschen der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Mehr als 65.000 Menschen infizierten sich mit dem neuartigen Erreger.

Zu den Infizierten zählt auch Premierminister Boris Johnson. Der 55-Jährige wird weiter im Krankenhaus behandelt, konnte die Intensivstation inzwischen aber wieder verlassen.