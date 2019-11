Tiere im Königreich wurden im 16. Jahrhundert ausgerottet

Großbritannien will zum Überschwemmungsschutz Biber wieder ansiedeln

London (AFP) - Im Kampf gegen Überschwemmungen plant Großbritannien die Wiederansiedlung von Bibern. Die für den Schutz historischer Gemäuer und Landschaften zuständige Stiftung National Trust kündigte am Mittwoch für das Frühjahr die Freilassung von Bibern in zwei Regionen in Südengland an.

Biber © AFP

Mit ihren Dämmen sorgten die Tiere dafür, in Trockenperioden Wasser zurückzuhalten, verringerten das Risiko von Sturzfluten und Erosion und verbesserten die Wasserqualität, erklärte Projektmanager Ben Eardley. Die Biber könnten "helfen, unsere Landschaften widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und die damit verbundenen Wetterextreme zu machen".

Im 16. Jahrhundert wurden Biber im Vereinigten Königreich wegen ihres Fells, ihres Fleisches und ihres Duftsekrets bis zum Aussterben gejagt. Seither wurden unter anderem in Schottland einige Exemplare wieder angesiedelt. Im Frühjahr soll nun je ein Pärchen in Holnicote im Exmoor-Nationalpark und im Black Down Estate an der englischen Südküste freigelassen werden.