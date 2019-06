Große Gala zu Ehren des verstorbenen Karl Lagerfeld in Paris

Paris (AFP) - Mit einer großen Gala ehren die Modehäuser Chanel und Fendi heute in Paris ihren verstorbenen Kreativdirektor Karl Lagerfeld (18.30 Uhr). Unter dem Motto "Karl for Ever" soll an das "Vermächtnis des Künstlers und seine beispiellose Kreativität erinnert werden", wie die Konzerne erklärten. Die Veranstaltung mit mehr als 2000 internationalen Gästen findet im Pariser Grand Palais statt, wo Lagerfeld zahlreiche seiner Modeschauen ausrichtete.

Karl Lagerfeld 2012 in Berlin © AFP

Bei der Gala sollen Videoaufnahmen Lagerfelds zu sehen sein sowie Fotografien und Zeichnungen von der Hand des Modezaren. Daneben treten Musiker, Tänzer und Schauspieler auf. Lagerfeld war Mitte Februar im Alter von 85 Jahren gestorben. Der gebürtige Hamburger hatte sich gegen eine öffentliche Trauerfeier ausgesprochen.