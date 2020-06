Muslime aus dem Ausland dürfen nicht teilnehmen

Große Pilgerfahrt nach Mekka dieses Jahr stark reduziert

Riad (AFP) - Trotz der Corona-Pandemie findet die große Pilgerfahrt nach Mekka in diesem Jahr statt, allerdings nur in stark begrenztem Umfang. An der über fünf Tage zwischen Ende Juli und Anfang August stattfindenden Pilgerfahrt dürfe nur eine "sehr begrenzte" Zahl von Gläubigen teilnehmen, teilte das für Wallfahrten zuständige Ministerium in Riad am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA mit.

Die Große Moschee in Mekka © AFP

Die Teilnahme an der großen Pilgerfahrt - der sogenannten Hadsch - ist in diesem Jahr nur in Saudi-Arabien lebenden Muslimen erlaubt. Es ist das erste Mal in der modernen Geschichte des Landes, dass außerhalb des Königreichs lebende Gläubige nicht bei der Hadsch dabei sein dürfen.

Die Teilnahme an der Pilgerfahrt soll aber nicht auf saudiarabische Staatsbürger beschränkt bleiben. Auch Bürger einiger anderer Staaten, die sich in dem Königreich befinden, sollen zu den heiligen Stätten in Mekka pilgern dürfen. Welche Staaten dies sein sollen, teilte das Ministerium für Pilgerfahrten zunächst nicht mit.

Die saudiarabische Regierung hatte bereits Anfang April an Muslime in aller Welt appelliert, angesichts der Corona-Pandemie ihre Vorbereitungen für die Hadsch einzustellen. Die Wallfahrt bringt normalerweise Millionen von Menschen nach Saudi-Arabien und ist insofern auch eine wichtige Einnahmequelle für den Golfstaat. Im vergangenen Jahr nahmen 2,5 Millionen Menschen teil.

In Saudi-Arabien hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zuletzt deutlich zugenommen. Insgesamt wurden in dem Königreich bislang mehr als 161.000 Ansteckungsfälle verzeichnet - dies ist die höchste Zahl in der Golfregion. Mehr als 1300 Todesopfer der Pandemie wurden in dem Land gezählt.