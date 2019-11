Elf Verletzte - Bis zu 350 Besucher in Sicherheit gebracht

Großeinsatz für Feuerwehr und Sanitäter in Hattinger Pärchen- und Singleclub

Hattingen (AFP) - Ein Zwischenfall in einem Pärchen- und Singleclub im nordrhein-westfälischen Hattingen hat am Samstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Als Rettungskräfte den Club betraten, schlug ein Kohlenmonoxid-Warngerät an, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die 300 bis 350 Besucher des Clubs mussten das Gebäude verlassen. Insgesamt wurden elf Menschen verletzt, 160 Rettungs- und Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Feuerwehreinsatz in Hattingen © AFP

Nach der Evakuierung wurde das Gebäude durch Feuerwehrleute, den Bezirksschornsteinfeger und Mitarbeiter des Gasversorgers kontrolliert - alle Messungen und Kontrollen verliefen negativ. "Viele Gäste zeigten, trotz der etwas unglücklichen Situation, durchaus Verständnis für die Arbeit der Einsatzkräfte", berichtete die Feuerwehr.