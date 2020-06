Falscher Alarm nach Hinweis auf vermeintlich bewusstlosen Bootsinsassen

Großeinsatz in Bonn wegen Manns mit Flamingo-Schlauchboot auf dem Rhein

Bonn (AFP) - Mit einem Schlauchboot in Form eines Flamingos hat ein Mann den Rhein in Bonn überquert - und dabei am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen eines Hinweises, wonach der Schlauchbootinsasse bewusstlos sein könnte, wurden nach Feuerwehrangaben zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort war demnach ein Großaufgebot von Polizei, Wasserschutzpolizei, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft, Feuerwehren und des Rettungsdiensts. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Rettungswagen im Einsatz © AFP

Nach intensiver Suche stellte sich allerdings schnell heraus, dass die Einsatzkräfte nicht eingreifen mussten. Der Mann hatte mit seinem ungewöhnlichen Schlauchboot erfolgreich vom rechten auf das linke Rheinufer übergesetzt und war wohlauf. Die Behörden warnten angesichts des Vorfalls erneut eindringlich vor Gefahren auf dem Rhein wegen dessen hoher Strömungsgeschwindigkeit und der Sogwirkung durch vorbeifahrende Schiffe.