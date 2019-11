Mehr als 110 Menschen in Sicherheit gebracht

Großeinsatz wegen Feuers in Hochhaus in Mannheim

Mannheim (AFP) - Ein Brand in einem Hochhaus in Mannheim hat für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gesorgt. In dem Wohnhaus am Neckarufer kam es am Sonntagmorgen zu einer Verpuffung in einem Müllschacht, wodurch in einigen Stockwerken Löcher in die Innenwände gerissen wurden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Mehr als 110 Menschen wurden aus dem Hochhaus in Sicherheit gebracht.

Einsatzkräfte in Mannheim © AFP

Drei Menschen wurden durch den Rauch leicht verletzt, einer der Verletzten kam ins Krankenhaus. Eine kompette Räumung des Gebäudes war zunächst nicht geplant. Die Feuerwehr war mit rund hundert Kräften im Einsatz, um den Brand in dem Müllschacht zu löschen. Zudem waren rund 70 Sanitäter und Polizeibeamte vor Ort.