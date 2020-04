Kampagne soll asymptomatische Infizierte aufspüren

Großer Andrang bei Corona-Tests für Menschen ohne Symptome in Tschechien

Prag (AFP) - Bei Tschechiens Test-Kampagne zur Überprüfung der wirklichen Corona-Infektionszahlen ist der Andrang groß: Am Donnerstag standen hunderte Menschen vor den Test-Zentren Schlange. In der Hauptstadt Prag war die Maximalzahl an Testpersonen für diesen Tag bereits nach einer Viertelstunde erreicht.

Warteschlange vor Test-Zentrum in Prag © AFP

"Sie haben uns gesagt, dass wir in 18 Stunden dran kämen. Deswegen haben wir entschieden, nach Hause zu gehen und morgen wieder zu kommen", sagte eine Frau namens Jaroslava, die sich schon am Morgen mit ihren zwei Kindern angestellt hatte.

Die serologischen Tests zum Nachweis von Antikörpern gegen das neuartige Coronavirus sind gratis und sollen in den kommenden zwei Wochen an rund 27.000 Menschen ohne Covid-19-Symptome vorgenommen werden. Das tschechische Gesundheitsministerium hatte die Testreihe damit begründet, dass einige Menschen symptomfrei seien und dennoch das neuartige Coronavirus in sich trügen und weitergeben könnten.

In Tschechien wurden seit dem 1. März 7136 Infektionen nachgewiesen, 210 Infizierte starben. Gesundheitsminister Adam Vojtech hatte bereits Anfang April an seine Landsleute gerichtet erklärt, sie hätten "das Schlimmste sicherlich hinter uns". Daher könne das Land mit einer "kontrollierten und schrittweisen" Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen beginnen.

Im Kampf gegen die Pandemie hatte die Regierung in Prag Mitte März die Grenzen, Kinos, Theater und Kneipen sowie die meisten Geschäfte geschlossen. Öffentliche Versammlungen von mehr als zwei Personen wurden untersagt und das Tragen von Masken angeordnet.