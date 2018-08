Verdacht des Drogenhandels - Fünf Verdächtige festgenommen

Großrazzia gegen kriminelle Mitglieder von Großfamilien in Berlin

Berlin (AFP) - Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Berlin am Montag gegen kriminelle Clans vorgegangen. Bei Durchsuchungen in den Stadtteilen Tiergarten und Kreuzberg seien fünf Verdächtige festgenommen worden, teilten die Beamten in der Hauptstadt mit. Bei den von Spezialisten für die organisierte Kriminalität geführten Ermittlungen geht es um Drogenhandel.

Verdächtiger wird abgeführt © AFP

Die Aktion richtete sich den Ermittlern zufolge gegen "mehrere kriminelle Angehörige arabischstämmiger Großfamilien". Durchsucht wurden Wohn- und Geschäftsräume. Verschiedene Spezialkräfte waren am Einsatz beteiligt, darunter nach Angaben eines Polizeisprechers auch Spezialkräfte. Unter anderem wurden Drogen gefunden.

Mitte Juli hatte die Berliner Polizei vor dem Hintergrund eines Verfahrens wegen Geldwäsche gegen eine Großfamilie 77 Immobilien im Gesamtwert von rund 9,3 Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Dabei handelte es sich laut Medienberichten um Angehörige eines arabischen Clans.

Am Montag berichtete die Zeitung "Welt" zuerst über die Razzia. Demnach geht es um Vorwürfe des Kokainhandels in großem Stil