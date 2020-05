Mehr als 200 Beamte gegen gegen mutmaßliche Bande vor

Großrazzia wegen Automatensprengungen und Einbrüchen in Nordniedersachsen

Lüneburg (AFP) - Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Niedersachsen am Mittwoch gegen eine Bande vorgegangen, die diverse Automaten gesprengt und Diebstähle begangen haben soll. Rund 230 Beamte der Landes- und Bundespolizei seien im Einsatz gewesen, teilten die Ermittler in Lüneburg mit. Drei Verdächtige im Alter von 28 bis 41 Jahren wurden festgenommen. Durchsucht wurden Adressen in Lüneburg, Bad Bevensen und Winsen an der Luhe.

Blaulicht © AFP

Die aus insgesamt sechs Mitgliedern bestehende Bande soll in den vergangenen Monaten in Nordniedersachsen Fahrkarten-, Parkschein- und Zigarettenautomaten aufgebrochen oder gesprengt haben, um an die Geldkassetten zu gelangen. Außerdem sollen sie Einbrüche in Wohnungen und andere Diebstahlsdelikte begangen haben. In einem Fall fuhren sie laut Polizei mit einem Auto in einen Baumarkt.